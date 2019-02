Osman Özköylü: "Önümüzde Kazanmamız Gereken 11 Tane Maç Var"

Kaynak: İHA

Abalı Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Şu anda her şey eşit, ligin zirvesinde 3 tane 47 puanlı takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kazanmamız gereken 11 tane maç var" dedi.Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Abalı Denizlispor'a konuk olan Osmanlıspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, sahada iyi bir mücadelenin olduğunu belirterek, "Böyle maçlarda çok etkili ve iyi futbol beklenemez. Biz kendi adımıza planlarımızı doğru yaptık, tedbirlerimizi doğru aldık ve oyunun büyük bölümünü bu şekilde iyi götürdük. Sahada duruşumuz, pozisyon almamız ve rakibe fırsatları vermeme noktasında oldukça başarılıydık. Ta ki uzatma dakikalarında gerek yan toplar gerekse rakibin geliştirmeye çalıştığı ataklarla bizim biraz geriye yaslanmamız önde baskıyı azaltmamız rakibin pozisyon bulmasına sebep oldu. Son dakikalarda biz şanslıydık, Burak'ın kaçırdığı ve son dakikalarda direkten dönen iki tane top var. Bunlar bizim adımıza büyük bir şanstı ve neticesinde ikinci golle beraber maçı aldık" dedi."Ligin zirvesinde şuanda her şey eşit"Ligin zirvesinde şu anda her şeyin eşit olduğunu aktaran Özköylü, "2-0 olmasının şöyle bir önemi var; ikili averajda da şartlar eşitlendi. Ligin zirvesinde 3 tane 47 puanlı takım var. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde kazanmamız gereken 11 tane maç var. Hedefimize gitme noktasında geçmemiz gereken engel var. Futbolcu kardeşlerimin büyük gayret, çaba ve ortaya koydukları güzel performansla beraber inşallah yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, oyunları ve sahadaki mücadelelerinden dolayı, onlarla gurur duyuyorum. Onlar sahada çok büyük bir iş yapıyorlar, birlik ve beraberlik içerisinde sahadaki her şey çok güzel. Rabbim nazarlardan korusun" diye konuştu. - DENİZLİ