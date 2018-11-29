Osman Şenher: Rodrigues İmzadan Sonra Kayboldu

Galatasaray olağanüstü sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Şampiyonlar Ligi bu işi kaymağı. Kaç haftadır oynamayan Donk, Rodrigues, Ndiaye. Takımın en iyi oyuncuları isim olarak ama performansları konuşulmaya değmez. Bana kalsa takımın en iyisi Ozan Kabak. Mesela Rodriguez 1.2 milyon euro alırken iyi oynuyordu şimdi fatih Terim ona jest yaptı 2 milyon euro alıyor. Ama o imzadan sonra Rodriguez ortada yok. Çok büyük bir takımda oynadığının farkında değil. Ayıp yaptığı. 30 milyon taraftar arkasında durdu. Ndiaye buradan giderken çok iyiydi ama döndüğünde eski Ndiaye değil.

Ndiaye G.Saray'ı sevdiği için gelmedi

Sen buraya ne yapmaya geldin derler adama. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun sen. Ndiaye'nin Galatasaray'ı sevdiği için geldiğini düşünmüyorum. Premier Lig'den talibi çıkmadığı için geldi. Yoksa oradan talip çıksaydı gelmezdi. Bunu maçtan sonra Fatih Terim'de söylüyor.

Takımı ayağa kaldıracak bir oyuncu yok

Ben Eren Derdiyok için Milliyet Gazetesi'nde 10 kere manşet yaptım. Eren, Avrupa'nın en iyi kafa topuna yükselen oyuncusudur. Neden oynamıyorsun. Bir sorunun mu var? Galatasaray'da takımı ayağa kaldıracak bir oyuncu yok. Oyuncular korkmuş. Türkiye'de futbol oynamak kolay değil. Fizik mücadelesi gerekiyor. Burada boş alanlarda top koşturamazsın. Bu oyuncu grubu Galatasaray'a çok büyük kötülük yaptılar. Aynı sorunu Fenerbahçe'de yapıyor. Bu transferleri Fatih Terim yapmış olsaydı, 50 milyon euro cepte kalırdı. Şimdi de Galatasaray herkesin keyif aldığı bir takım olurdu. Forvet transferi yapamaz Galatasaray forvet falan alamaz. He nasıl alır. Belhanda gidecek kesin. Gitmezse alamaz. Mesela Fernando. Bu maçta oynamayacaksan hangi maçta oynayacaksın. Galatasaray'ın bu hali oyuncu kalitesizliğinden kaynaklı. Muslera'nın pozitifliği sahaya yansıyor. Adam sadece işini yapıyor çünkü. Feghouli ve Belhanda konyaspor maçında ilk yarı çok iyi oynadılar. Dedim futbola geri döndüler. Ama bir baktım 2. Yarıda ikisi de yoklar. Fernando zaten yok. Selçuk da artık yok. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama elinden bir şey gelmiyor. Belhanda hiç bir şey yapmıyor Bu takıma Sneijder, Drogba geldi. İkisi de kaç yaşında geldi ve taraftar sırtında taşıdı. Herkes saygı duydu. Ama bu oyuncular onların tırnağı etmez. Belhanda 10 milyon euro bonservis, 3.5 milyon euro maaş alıyor. Taraftar geldiğinde çıldırdı ama baktığında Belhanda hiçbir şey yapmıyor. Nagatomo hayran olduğum bir futbolcu. Ama bakıyorum dün akşam bakıyorum adam kendini yırtıyor. Elinden geleni yapıyor. Eskisi gibi değil ama en azından elinden geleni yapıyor. Baktığında Lokomotif Moskova kim ya? Galatasaray iyi başladı ama sonuç yine hüsran. G.Saray'ın grubu kolay değildi Ben bu gruba düştüğünde iyi bir kura demedim. Çünkü bu kurada Galatasaray birinci de olabilir sonuncu da olabilir demiştim. Daha zor gruplar var doğru. Ama bu grupta ne olacağı belli değildi. Galatasaray transfer yapamaz Fatih Terim, Ocak ayında elindeki futbolcuları çıkartırsa transfer yapabilir. Maicon, Fernando, Belhanda, Feghouli gibi oyuncuların gitmesi lazım. Yoksa Galatasaray transfer yapamaz. Bu zamana kadar bir kere maç kazandırmamışlar. Eren Derdiyok çok özel bir futbolcu ama o da özgüvenini kaybetmiş. Fatih Terim ceza ceza ceza diyor ama bak dün akşam ceza da yoktu. Dün akşam neden kaybetti. Bence bunlar bahane değil. Galatasaray'da yönetimsel sıkıntı var. Galatasaray'ın Ozan Kabak, Nagatomo ve Linnes gibi oyunculara ihtiyacı var. Bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Yöneticiler ne anlar transferden. Artık bu düzen değişmeli.

Gazetemiz köşe yazarı Osman Şenher, Skorer TV'den Ezgi Toper ile birlikte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.İşte Şenher'in yaptığı açıklamalar: