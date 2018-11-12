Osman Sınav'dan Öğrencilere Tavsiye Açıklaması

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:02

Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Sınav, öğrencilere bir hatırasını anlatarak, "Aşık olun, çünkü aşık olmazsanız hiçbir şey olamazsınız" dedi.Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu'nun davetlisi olarak Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde öğrencilerle söyleşen ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, "Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ama 40 yıllık arkadaşım ve üniversitenizin hocası Prof. Dr. Selçuk Kırlı bana dedi ki, 'Rahat ol, özgür ol. Bizim üniversitemiz özgür düşünmeyi seven bir üniversitedir' dedi. O zaman ben de şimdi size bir hatıramı anlatarak başlamak istiyorum. 30-35 yıl önce 6-7 kişi kalıyoruz bir öğrenci evinde. Bir vakıftan bize burs görüşmesi ayarlamışlar. Ben ve bir arkadaşım gittik görüşmeye. O tıpta, ben güzel sanatlardayım. Meğer bize burs verecek adam Türkiye'nin muhterem bir adamıymış. Fethi Gemuhluoğlu. Öyle 10 adam olsa ülkemizin rengi, dünyası değişir. Süleyman Demirel, Alparsalan Türkeş, Bülent Ecevit ne zaman İstanbul'a gelse vakfına uğrar elini öpermiş. Böyle bir adamın yanına gitmişiz. 15 profesör. 5-6 doçent var yanında, biz de kapının hemen yanına iliştik. Konuşması bitince bir durakladı ve bizi yanına çağırdı. Hoşgeldiniz deyip oturttu. Döndü bana, 'Hiç aşık oldun mu evladım?' dedi. Bursla ilgili soru soracak diye beklerken afalladım tabii. 'Estağfurullah efendim' dedim. Kızdı bana. 'Ne demek estağfurullah, aşık olmayandan adam olmaz' dedi. 'Bu burs murs işleri kolay hallederiz dedi. Şimdi hemen Pera'ya iniyorsunuz ve ilk gördüğünüz güzel kızın peşine takılıyorsunuz ve aşık oluyorsunuz. İlk işiniz bu olsun, ama edebinizle yapın!' dedi. Sağ olsun bize böyle bir ders verdi ve gönderdi. ve ben 60 yaşında hala aşık bir adamım. ve bu yüzden 60 yaşında şarkı yazdım, güzel bir şarkı oldu. Kendimi tebrik ediyorum. Keşke hazırlık yapıp gelseydim, söylerdim. Fethi Gemuhluoğlu bana o soruyu sormasaydı bugün 60 yaşında böyle bir şarkıyı yazma mutluluğuna erişemezdim. Siz de aşık olun. Çünkü aşık olmazsanız hiçbir şey olamazsınız" diye konuştu. - BURSA