Osman Tabak Kampüsü Açıldı

Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan içerisinde Çocuk Akademisi ve Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi bulanan Osman Tabak Kampüsü hizmete girdi. Altınova Mahallesi
'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, kampüsün herkes için hayırlı olmasını diledi. Türkiye
'nin kalkınmasının her vatandaşa fayda sağlayacağını dile getiren Eşkinat, "Bizim geleceğe ihtiyacımız var. Bizim korkuya ihtiyacımız yok. Bu ülkede biz yaşıyorsak bu coğrafyada yaşayan bütün insanlar olarak önce birbirimize sarılmaya ondan sonra da üretken çocuklar yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu ülke kalkınırsa bu hepimizin refahı demektir. Burada hem yavrularımız için bir okul öncesi eğitim merkezi var. Hem de yaşça olgunlaşmış son çocukluk dönemini yaşayan büyüklerimiz için bir rehabilitasyon merkezi var." diye konuştu.
Konuşma sonrası kampüsün açılış kurdelası kesildi.
Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
ve davetliler katıldı.