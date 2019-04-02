Osman Tanrıverdi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ SERİNHİSAR belediye başkan adayı olan Osman Tanrıverdi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ SERİNHİSAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Osman Tanrıverdi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ SERİNHİSAR adayı Osman Tanrıverdi kimdir? BTP DENİZLİ SERİNHİSAR adayı Osman Tanrıverdi yüzde kaç oy aldı?

Osman Tanrıverdi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ SERİNHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Tanrıverdi SERİNHİSAR ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. SERİNHİSAR ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Osman Tanrıverdi adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ SERİNHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.