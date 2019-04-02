Osman Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA büyükşehir belediye başkan adayı Osman Yıldırım oldu. Bağımsız adayı Osman Yıldırım, ŞANLIURFA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ŞANLIURFA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ŞANLIURFA büyükşehir belediye başkan adayı Osman Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ŞANLIURFA büyükşehir belediye başkan adayı Osman Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ŞANLIURFA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ŞANLIURFA aday yarışı ve ŞANLIURFA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ŞANLIURFA Seçim Bilgileri

ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.978 olduğu belirlendi.

ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.978 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ŞANLIURFA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.095.282 olduğu belirlendi.

ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 893.909 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Yıldırım, ŞANLIURFA yarışında % 0,27 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Osman Yıldırım toplamda 2.326 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ŞANLIURFA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.