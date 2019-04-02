Osman Zolan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan oldu. AK Parti adayı Osman Zolan, Denizli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Denizli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan ile ilgili seçim sonuçları ve Denizli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Denizli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Denizli aday yarışı ve Denizli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Denizli Seçim Bilgileri

Denizli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

Denizli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Denizli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Denizli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

Denizli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Osman Zolan, Denizli yarışında % 50,57 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Osman Zolan toplamda 321.755 adet oy sayısına ulaştı.

Osman Zolan Kimdir?

1964 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğretimini Tavas- Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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