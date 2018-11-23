Osmanağaoğlu, "Aliağa'ya Hastane Yapılacak Mı?" Diye Sormuştu, Müjde Bakandan Geldi

23 Kasım 2018 Cuma 10:40



23 Kasım 2018 Cuma 10:40

MHP İzmir Milletvekili ve Güvenlik-İstihbarat Komisyonu Üyesi Tamer Osmanağaoğlu'nun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını istediği, "Bakanlığınızın programında İzmir'in Aliağa ilçesine tam teşekküllü bir hastane yapılması mevcut mudur?" önergesine cevap geldi. Bakan Koca, soru önergesine, "Aliağa ilçemizde Devlet Hastanemize ek 150 yatak kapasiteli bir hizmet binası yatırımı gerçekleştirilecektir" dedi.MHP İzmir Milletvekili ve Güvenlik-İstihbarat Komisyonu Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırması istemiyle bir soru önergesi vermişti. Bu önergeye Fahrettin Koca tarafından yanıt geldi."Ek 150 yatak kapasiteli bir hizmet binası yatırımı gerçekleştirilecektir"Koca soru önergesinde Aliağa için bir müjde verdi. Bakan Fahrettin Koca cevabında, "Bakanlığımız tarafından İzmir ili, Aliağa ilçemizde devlet hastanemize ek 150 yatak kapasiteli bir hizmet binası yatırımı gerçekleştirilecektir. Yatırım Aliağa ilçesi, 8 bin 287 parselde kayıtlı 346 bin 500 metrekarelik arsanın 215 bin 883 metrekarelik kısmına yapılması planlanmaktadır. Arsa, mera vasfından çıkartılması için ot bedeli ödenmiştir. Maliye Hazinesi adına tapu tescili yapılmıştır. Defterdarlık, Milli Emlak Dairesi Başkanlığından tahsisi talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde imar plan tadilatı süresi devam etmektedir. Akabinde proje ve ihale dokümanı hazırlık süreci başlatılacaktır" dedi.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da süreci yakından takip ediyor. Aliağa'nın sağlık, barınma, ulaşım, trafik, çevre kirliliği ve alt yapı gibi sorunlarının yanı sıra; kara yolları, jeotermal, TOKİ, üniversite, temiz enerji yatırımlarını da bakanlıklar nezdinde yakından takip eden Başkan Serkan Acar, Aliağa'ya tam teşekküllü bir devlet hastanesi yapılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Acar, konuyu Meclis ve Plan Bütçe komisyonuna taşıyan İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na teşekkür etti. Acar, 150 yataklı devlet hastanesinin yanı sıra Aliağa mücavir alan sınırlarında ulusal markaya sahip tüm bölümlerin olduğu ve Bakırçay bölgesine hitap edecek özel hastane kazandırma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. - İZMİR