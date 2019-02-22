Osmancık Belediyesi 8 Bin Bez Çanta Dağıtacak

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Çorum'un Osmancık Belediyesi, ücretli poşet uygulamasının başlaması dolayısıyla "Gereksiz poşet kullanmayalım, çevreyi koruyalım" yazılı 8 bin bez çanta yaptırarak vatandaşlara dağıtmaya başladı.Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşlara bez çanta hediye etti.Karataş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ücretli poşet uygulamasının çevrenin korunması anlamında önemli bir adım olduğunu söyledi.Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla bez torba yaptırdıklarını anlatan Karataş, "Ülkemizin geleceği açısından çevreyi korumak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz de naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik alışveriş çantası yaptırdık ve pazarda dağıtımına başladık. Zamanla alışveriş çantası kullanma alışkanlığı yaygınlaşacaktır." dedi.