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Osmancık Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Osmancık Belediyesi, çöp toplama konusunu yeni dönemde kendi öz kaynaklarıyla daha modern ve kaliteli yapmak için yeni araçlar satın aldı.

02.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:24 Osmancık Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Belediyesi, çöp toplama konusunu yeni dönemde kendi öz kaynaklarıyla daha modern ve kaliteli yapmak için yeni araçlar satın aldı.

Osmancık Belediyesi, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için kendi öz kaynakları ile 2 adet çöp toplama aracı aldı. Temizlik İşleri Birimi bünyesinde kullanılmak üzere yaklaşık 570 bin maliyetle Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan 7,5 ve 10 ton kapasiteli 2 adet çöp toplama kamyonu belediye hizmet binası önünde görücüye çıkarılırken belediyenin araç filosunu da güçlendirdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni alınan çöp kamyonları ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Temizlik İşlerini daha verimli yürütmek amacıyla belediyemize iki adet çöp toplama aracı kazandırdık. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı - ÇORUM

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Osmancık, Güncel

Kaynak: İHA

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