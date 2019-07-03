03.07.2019 19:26
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Osmancık Belediyesi'nden pirinç başaklı "Osmancık" yazısı

Osmancık Belediyesi

Osmancık Belediyesi, pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem yaptırdı.

Osmancık Belediyesi, pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem yaptırdı. Amblemde pirinç başağı dikkat çekti. Koyunbaba Köprüsü ve Yeni Köprü arasında tamamlanan Kızılırmak Sahili Çevre Düzenlemesi çalışmaları kapsamında pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem Osmancık Belediyesi tarafından Koyunbaba Köprüsü yanına yerleştirildi.

Pirinç başağı amblemli dev "Osmancık" yazısı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri beklerken Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Kızılırmak Sahili "Osmancık" amblemi olmadan olmazdı. Şehrimizi güzelleştirmeye devam" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Kızılırmak, Osmancık, Güncel

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