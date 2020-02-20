Haberler » Güncel » Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Haber

Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı muhtarlar Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki AK Parti grup toplantısına katıldı.

20.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:04Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
'un ilçesine bağlı muhtarlar 'ya bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki AK Parti grup toplantısına katıldı. Heyet toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Osmancık AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel, Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, mahalle ve köy muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldılar. Toplantı sonrası heyet, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Osmancık muhtarlarının Gazi Meclis ziyareti günün anısına çekinilen fotoğraf ile son buldu. - ÇORUM

AK Parti, Osmancık, Ankara, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 20:56:34