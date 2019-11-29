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Osmancık'ta bir garip su hikayesi

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Belkavak Köyü'nde bulunan içme suyu deposu boşa akarken muhtarın köye suyu vermediği iddia edildi.

29.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:21Osmancık'ta bir garip su hikayesi
'un İlçesi'ne bağlı Belkavak Köyü'nde bulunan içme suyu deposu boşa akarken muhtarın köye suyu vermediği iddia edildi.

Osmancık'a bağlı Belkavak Köyü'nde bulunan içme suyu deposu bakımsızlıktan dökülüyor. Deponun içler açısı hali, çevresinin çöplükten farksız olması ve muhtarın inadı yüzünden boşa akması köy halkını ve sanayi esnafı tarafından tepki topluyor.

Heyelan nedeni ile Osmancık Organize Sanayi Sitesi yanına taşınan Belkavak Köyü'nün eski yerleşim yerindeki içme suyu DSİ tarafından köyün yeni yerleşim yanına taşındı. Eski yerleşim yerinden bulunan köyün içme suyu deposunun su borularının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmesi üzerine köy muhtarının içme suyunu köy halkına vermediği iddia edildi.

Boşa akan ve köy halkına verilmeyen içme suyunun Organize Sanayi esnafı ve Osmancık'tan gelenlerin kullandığı öğrenilirken çevresi pislikten geçilmeyen su deposunun da bakımsızlıktan döküldü belirtildi. Boşa akan suyun sanayi esnafı tarafından sanayi bölgesine indirilmek istendiği ancak köy muhtarının eski köy yerleşim yerindeki ceviz bahçesi için bu suyu kullandığı, bu nedenle de suyu ne köy halkına nede sanayi esnafına vermek istemediği iddia edildi. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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