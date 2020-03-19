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Osmancık'ta bordürler boyanıyor

Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı.

19.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:22
Osmancık'ta bordürler boyanıyor
Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı.

Osmancık'ta bahar aylarının gelmesi ile birlikte boyasız ve kötü durumda olan kaldırım bordürleri boyanıyor. Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi'nde bordür taşları sarı ve beyaz renge boyanarak yenilendi. Yapılan çalışma ile boyanan bordür taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, caddenin görünümüne temiz ve canlı bir görünüm de kazandırdı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Osmancık, Güncel

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