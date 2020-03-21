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Osmancık'ta caddeler yıkandı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Korona virüsü önlemleri kapsamında caddeler belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.

21.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:35
Osmancık'ta caddeler yıkandı
Çorum 'un Osmancık İlçesi'nde Korona virüsü önlemleri kapsamında caddeler belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.

Osmancık Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları caddelerde yıkama çalışması yaptı. Gün boyu devam eden yıkama çalışmalarında caddeler su tankerlerinden sıkılan suyla dezenfekte edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmancık, İtfaiye, Çorum, Güncel

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