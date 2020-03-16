Osmancık'ta corona virüse karşı ilaçlama yapıldı
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Osmancık genelinde ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Osmancık genelinde ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Başta okullar olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Osmancık MEM, küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına başlarken, Osmancık Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu hizmet binalarında, derneklerde kendi binalarında corona virüsü karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - ÇORUM
Osmancık MEM, küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına başlarken, Osmancık Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu hizmet binalarında, derneklerde kendi binalarında corona virüsü karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Osmancık, Güncel
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