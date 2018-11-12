Osmancık'ta Doğalgaz Kullanım Oranı Yüzde 60'ı Geçti

Osmancık
Belediye Başkanı Hamza Karataş
, ilçede 11 aylık süre içerisinde 5 bin abonenin doğalgaz kullanmaya başladığını bildirdi.
Başkan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmancık'ta 2018 yatırım programı kapsamında yürütülen doğalgaz çalışmalarının kasım ayı itibari ile tamamlandığını belirterek, mümkün olduğunca daha çok kişiye ulaşmak için olağan üstü bir altyapı çalışması yapıldığını söyledi.
2018 yatırım programının tamamlanması ile birlikte ilçede doğalgaz kullanımının yüzde 60'ı geçtiğini ifade eden Karataş "Geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda şehrimize doğalgaz verildi. 11 ay gibi kısa bir süre içerisinde 5 bin aboneye doğalgaz bağlantısı yapıldı. Dolayısı ile şehrimizde doğalgaz kullanım oranı yüzde 60'ı geçmiş durumda. Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalarla bu oran daha yukarılara çıkacaktır." diye konuştu.
Şu ana kadar bağlantı hatları ile birlikte toplam 90 kilometre civarında doğalgaz alt yapısı yapıldığını ve ilçedeki 14 mahallede doğalgaz kullanılmaya başlandığını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:
"Yalnızca şehir merkezinden uzak olan 4 mahallemizde doğalgaz yok. Önümüzdeki süreçte bu hizmet oralara da ulaşacaktır. İlçemizde doğalgaza çok ciddi bir talep söz konusu oldu. Bu yoğun talebi karşılamak için hem Çorumgaz
firması hem de belediyemiz işbirliği içerisinde yoğun bir çalışma sergiledi. Firma yıl boyunca çalışmalarını birkaç ayrı ekiple farklı noktalarda aynı anda yürütmeye çalıştı. Belediyemiz alt yapı yapılan yol ve kaldırımların onarımını kısa süre içerisinde tamamladı. Vatandaşlarımızın rahatı için olağan üstü bir çaba harcandı. Ben bu konuda bize her türlü desteği veren değerli işadamımız Ahmet Ahlatçı olmak üzere Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'a ve firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum."
Karataş,Osmancık
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:19