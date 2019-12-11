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Osmancık'ta gazeteler haftalığa döndü

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde yayın hayatını sürdüren 2 yerel gazete, ekonomik nedenlerden yayın hayatlarını 'haftalık gazete' olarak sürdürmeye başladı.

11.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:31Osmancık'ta gazeteler haftalığa döndü
'un ilçesi'nde yayın hayatını sürdüren 2 yerel gazete, ekonomik nedenlerden yayın hayatlarını 'haftalık gazete' olarak sürdürmeye başladı.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim; personel maaşı, vergisi, sigortası, kağıt ve kalıp maliyetlerindeki artışın gazetelerin yayın periyodlarında ki düşüşe neden olduğunu belirtti.

Kamu görevini yürüten yerel gazetelerin olağanüstü zor günler yaşadığını belirten Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim; "Kağıt başta olmak üzere artan maliyetlere karşın düşen gelirler yazılı basını her geçen gün daha da ciddi olarak etkiliyor. Personel maaşı, vergisi, sigortası, kağıt ve kalıp maliyetlerindeki artış ulusal basını olduğu gibi yerel basınıda ciddi anlamda etkilemiş, bir çoğu tasarruf nedeniyle sayfa sayısını azaltırken bir kısmı da Osmancık'ta olduğu gibi yayın periyodlarında düşüşe gitmiş, bir bölümü ise maalesef kapatma kararı almıştır. Medya kuruluşlarımız hiç olmadığı kadar zor bir süreçten geçiyor" dedi.

Osmancık'ta merhum Orhan Güçlü'nün öncülüğünde 31 Temmuz 1996 tarihinde yayın hayatına başlayan Osmancık ve 26 Kasım 2009 yılında Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim'in öncülüğünde yayın hayatına başlayan Osmancık Gazetesi, yayın hayatlarına haftalık olarak başlamışlar, yayı periyodlarını son birkaç yıl önce haftanın 3 gününe çıkarmışlardı. 11 Nisan 2019 yılında Osmancık Gazetesi yayın periyodunu günlüğe çıkartarak Osmancık'ın ilk günlük gazetesi olma özelliğini taşıyordu.

Resmi ilanla ayakta duran yerel gazetelerin haftalık periyotla yayın seçeneklerini kullanarak, günlük yayın yapan Osmancık Gazetesi, haftanın Çarşamba günü, Osmancık Haber ise Pazartesi günü yayın hayatına devam edecek. - ÇORUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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