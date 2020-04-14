Osmancık'ta Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli
Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında belediye binası girişine "dezenfeksiyon tüneli" konuldu.
14.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:32
Belediye girişine konulan dezenfeksiyon tüneli ilgili görselleri sosyal medya hesabından bir not ile paylaşan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, birlikte başaracağız diyerek "Vatandaşlarımızın koranavirüse karşı tedbirli olmaları amacıyla Belediye binası önünde dezenfekte tüneli konuldu. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Ahmet Gelgör, Osmancık, Çorum, Güncel