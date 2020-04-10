Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmancık'ta polis haftası kutlamaları

Osmancık'ta, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü, Koronaviris tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören ile kutlandı.

10.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:30
Osmancık'ta polis haftası kutlamaları
Osmancık 'ta, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü, Koronaviris tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören ile kutlandı.

Osmancık Kaymakamlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ve İstiklal marşının okunmasının ardından sona eren programa maske ile katılım sağlandı. Sosyal mesafenin korunduğu çelenk sunma programına İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, daire müdürleri ve polis memurları katıldı.

Programın kısa tutulması amacıyla konuşmalarında yapılmadığı tören sonrası Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Polis Memurları Kaymakam Alkan'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Kaymakam Alkan, tüm polis teşkilatının gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmancık, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Korona Türkiye’de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006’ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Haberler ›› Güncel ››Osmancık'ta polis haftası kutlamaları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: DSÖ: "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli değildir. - Haber 19:52: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu... - Haber 19:51: Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı - Haber 19:50: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası - Haber 19:50: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e... - Haber 19:47: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler