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Osmancık'ta su faturalarına koronavirüs ertelemesi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 180'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Krona virüs (Kovid-19) nedeniyle Osmancık'ta su faturaları ertelendi.

03.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:33
Osmancık'ta su faturalarına koronavirüs ertelemesi
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 180'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Krona virüs (Kovid-19) nedeniyle Osmancık 'ta su faturaları ertelendi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 1 Nisan itibari ile su faturalarının üç ay ertelendiğini duyurdu. Başkan Gelgör, 1 Nisan itibari ile su faturalarının 3 ay erteleneceğini, ertelenen faturalardan gecikme zammı alınmayacağını açıkladı.

Belediye olarak vatandaşların yanında olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Gelgör, "Milletçe zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte bizi ayakta tutacak en büyük güç Türk Milletinin yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Biz de Osmancık Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarımıza ek olarak su faturalarının da 3 ay ertelenmesi kararı aldık. 1 Nisan itibari ile kesilen su faturalarının son ödeme tarihi 30 Haziran 2020 olarak güncellendi. Bu süreçte su borcu olan vatandaşlarımıza su kesintisi de uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Ertelen faturalara 3 ay gecikme zammı yansıtılmayacağını belirten Gelgör, faturasını gününde ödemek isteyen vatandaşların erken ödeme yapabileceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Osmancık, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Osmancık'ta su faturalarına koronavirüs ertelemesi - Haberler

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