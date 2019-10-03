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Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı

Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı Yılın ilk pirinç mahsülünü 2 bin kişi tadacak ÇORUM - Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında yoldan geçen sürücülere pirinç ve pilav dağıtıldı.

03.10.2019 01:49
Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı
Yılın ilk pirinç mahsülünü 2 bin kişi tadacak

ÇORUM - Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında yoldan geçen sürücülere pirinç ve pilav dağıtıldı.
İstanbul yolu üzerinde durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından pilav ederken trafik kuralları hakkında uyarıldı.
Pırlanta Pirinç Festivali'nin devam ettiğini dile getiren Kaymakam Hakan Alkan, "Bugün İstanbul-Samsun karayolu üzerindeki sürücülerimiz ve yolculara belediye başkanımızla birlikte pilav dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sürücülerimize pilav dağıtımı yaparken trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıyoruz" dedi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de, Osmancık'ın cezalarıyla değil, pilavı ve pirinciyle ünlü bir kent olduğunu söyledi.
Yılın ilk çeltik hasadıyla iki kazan pilav yapıldığını açıklayan Başkan Gelgör, 2 bin kişiye pilav dağıtacaklarını açıkladı.
Sürücü Volkan Sezik ise, Osmancık'ın pirincinin meşhur olduğunu bildiklerini belirterek, "Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu festival Osmancık pirincinin tanıtımına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.
Pilav ikramının kendileri için sürpriz olduğunu Sırrı Karabekiroğlu'da, "Etkinliğin Osmancık tanıtımı için çok önemli. Pilav çok güzel. Öğle saati olduğu için dağıtım zamanlaması da çok iyi" diye konuştu.
İffet Karabekiroğlu, "Bende iyi pilav yaparım. Pilav tane tane olmuş. Gerçekten çok güzel. Festival hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.
Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı

Değerli Taş, Osmancık, Çorum, Genel

Kaynak: İHA

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