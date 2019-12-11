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Osmancık'taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, Peygamber efendimizin su testisini taşıyan sahabe İbriktar hazretlerin türbesinin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.

11.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:50Osmancık'taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak
'un İlçesi'nde, Peygamber efendimizin su testisini taşıyan sahabe İbriktar hazretlerin türbesinin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.

Osmancık Kent Konseyinin İbriktar hazretlerin İlçe'deki türbesinin ortaya çıkarılması konusundaki kararı belediye meclisinde görüşüldü. Yapılan görüşmede İlçede maddi ve manevi anlamda katkı sağlayacağı düşüncesi ve halkın talebi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Kızılırmak Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi ile Çorum Caddesi arasında kalan ara sokakta bulunduğu belirlenen, yürütme kurulu kararının ekinde bilgi ve belgeleri gönderilen Peygamber Efendimizin su testisini taşıyan sahabe Hazreti İbriktar efendimizin türbesinin ortaya çıkarılması için Osmancık Belediyesince gerekli işlemlerin yapılması" istendiği anlaşıldı.

Belediye Meclisinde yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda konunun ön inceleme ve araştırma yapılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Buna göre Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi ile Çorum Caddesi arasında kalan ara sokakta İbriktar hazretlerin türbesinin ortaya çıkarılması konusu ön incelemenin ardından yeniden ele alınarak nihai karar verilecek. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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