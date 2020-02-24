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Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar, Atıcılar ve Spor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

24.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:00Osmaneli Avcılar, Atıcılar Kulübü Başkanı Öktem güven tazeledi
'in ilçesinde faaliyet gösteren , Atıcılar ve Kulübünün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Dernek binasındaki genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.
Üyelerin tamamının desteğini alan Mustafa Öktem, dördüncü kez başkanlık görevine seçildi.
Yeni dönemde farklı projelere imza atacaklarını belirten Öktem, "Osmaneli'de avcılık sporunun gelişmesi ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için her türlü çalışmaları yapacağız. Bunun için gerekli altyapı ve eğitimin verilmesi için tüm üyelerle birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Osmaneli, Bilecik, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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