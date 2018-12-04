Osmaneli Belediyesi İş Geliştirme Merkezi Projesi İçin İmzalar Atıldı…

BEBKA adına Genel Sekreter İsmail Gerim ve Osmaneli Belediyesi adına da Belediye Başkanı Münür Şahin'in imzaladığı sözleşme ile İŞGEM projesi devreye girdi. Toplam bütçesi yaklaşık 1.400.000 TL olan proje, BEBKA'nın %65'ini sağladığı hibe desteği ile karşılanacak. Proje kapsamında Osmaneli Tarihi Çarşıdaki konaklar restore edilerek İŞGEM olarak değerlendirilecek. Restore edilen tarihi çarşıda kaybolmakta olan mesleklerde tekrar canlandırılacak. Tesbih atölyesi, lefke bezi üretimi, helva üretimi, ayakkabı imalat atölyesi İŞGEM içinde yer alacak.

Sözleşme imza töreninde BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin açıklamalarda bulundular.

BEBKA Genel Sekreteri Gerim "İŞGEM'ler girişimciliğin desteklenmesi, istihdamın artırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması için kullanılan önemli bir destekleme aracı olmuştur. Osmaneli İş Geliştirme Merkezi'nin de Bilecik bölgesinin ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Şahin ise "Bu protokol töreninde bizlerle olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Fahri danışmanımız Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İŞKUR İl Müdürümüz Ayhan Tozan, KOSGEB İl Müdürü Kadir Er, Osmaneli ilçesi kamu kurum ve kuruluşlarının değerli yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve her zaman projelerimize destek olan Osmaneli Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Aydın Yıldız ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamanın devamında, "Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan Valimiz Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milletvekilimiz Selim Yağcı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BEBKA Bilecik Koordinatörü Fatih Aydın, BEBKA Yönetim Kurulunun Başkan ve değerli üyelerine, Osmaneli Belediyesi proje ekibimize çok teşekkür ediyoruz "dedi.

Osmaneli Belediyesi tarafından bugüne kadar yürütülen BEBKA Projeleri kapsamında Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi, Sürekli Eğitim Merkezi, Hisarcık-Beşevler Köyünde Paketleme ve ambalajlama tesisi kuruldu.