Osmaneli Belediyesi İşkur ve Typ ile Protokol İmzaladı

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi ve Bilecik İŞKUR
iş birliğinde Toplum Yararına Program(TYP) ile protokol imzalandı.
Protokol törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan katıldı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İŞKUR ile TYP programını imzalayarak 6 ay süreyle 40 kişiye iş imkanı sağladık. Osmaneli Belediyesi olarak çok önemsediğimiz ve değerlendirdiğimiz İŞKUR ile TYP projeleriyle Osmaneli de çok güzel ve çok takdir edilen hizmetleri gerçekleştirdik. Bir taraftan ortalama yıllık 1 milyon 800 bin TL maliyetli işçi ihtiyacımızı belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan İŞKUR'dan TYP projeleriyle sağladık. Görev yaptığımız 2014-2019 döneminde işçilikten sağladığımız fayda 9 milyon TL civarında olmaktadır. Bu rakam Osmaneli'nde çalışanların cebine girerken ilçe ekonomimize de 9 milyon TL katkı sağladı. Osmaneli Belediyesi üniversitelerle birlikte, nitelikli yönetici kadrosuyla ve işinin ehli belediye başkanı ile örnek alınan belediyedir. ve taraflı tarafsız bölgemizde takdir edilen hizmetleri, projeleri gerçekleştirmiş belediyedir. İŞKUR Müdürümüz Ayhan Tozman ile işbirliğimiz Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizde de sürmektedir. Eğitim projelerimize İŞKUR desteği yıllık 1 milyon TL'yi, 5 yıllık ise 5 milyon TL'yi bulmaktadır. İŞKUR dan eğitim ve TYP projeleri ile sağladığımız toplam destek 10 milyon TL'yi bulmaktadır" dedi. - BİLECİK
Osmaneli,İŞKUR