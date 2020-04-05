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Osmaneli Belediyesi korona virüs ile mücadelesine her gün devam ediyor

Osmaneli Belediyesi korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

05.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:56
Osmaneli Belediyesi korona virüs ile mücadelesine her gün devam ediyor
Osmaneli Belediyesi korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçenin her köşesi dezenfekte edilerek tekrar ilaçlandı. Konu ile açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Pazartesi günü tekrar ilaçlamalar devam edecek. Bugün iki araçla sabahtan başlayarak en uç köşelere kadar dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştirdik. Halkımızın büyük beğenisini kazanan korona virüs Covid-19 karşı mücadelemize hiç ara vermeden devam ediyoruz. İhtiyacı olanlara anında destek oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı bu zor dönemde yalnız bırakmıyoruz. Maddi açıdan sıkıntıda olanlara erzak, malzeme, yakacak, su ve diğer yardımlar da dahil olmak üzere destek veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın talebini geri çevirmiyoruz. Su konusunda zaten ihtiyacı olanlara ücretsiz destek oluyoruz. Ancak ödeme gücü olanları da kapsayacak bir düzenleme haksızlık ve kamu kaynakları acısından uygun olmayacağı için uygulamalarımız ihtiyaç sahiplerine yönelik sınırsız destek olma şeklinde gerçekleşiyor. Osmaneli halkının birlik ve beraberliği de kurallara uyması inşallah bu süreci hızla aşmamıza destek olacak. Ancak tüm dünyada her şey altüst olmuş durumda. Türkiye aldığı tedbirlerle korona virüs Covid-19 karşı en etkin mücadeleyi veren ülkeler arasında. Bugün AB ülkelerinin bile çaresizlik içinde korona virüs Covid-19'a teslim olduğu dönemde onlara da Türkiye olarak malzeme desteği veriyoruz. Osmaneli Belediyesi her işinde olduğu gibi korona virüs Covid-19 karşı önlemlerde planlı, programlı hareket etmekte ve hemşehrilerimize örnek bir hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Aldığımız her tedbirde hedefimiz ihtiyacı olanlar, mağdur olanları gözetiyoruz. Kriz yönetiminde tecrübeliyiz ve halkımız bunun farkında. Osmaneli Belediyesi her alanda uygulamalarıyla örnek belediye olarak kamuoyunun haklı desteğini almaktadır. Her konuda olduğu gibi korona virüs Covid-19'a karşı mücadelede de birlik ve beraberlik içinde hareket eden tüm meclis üyelerimize, tüm siyasi partilerimize, tüm sivil toplum örgütlerine, kamu ve özel sektör yöneticilerine ve de özellikle sağlıkçılarımıza, belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi her zaman halkımızın tüm ihtiyaçları için 24 saat hizmet vermeyi sürdürmektedir. Osmaneli halkına kurallara uyduğu için teşekkür ediyoruz. Tedbirlerde hiç ödün vermeyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaneli, Güncel
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