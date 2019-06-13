13.06.2019 13:32
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Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapıldı.

5 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında tüm kararlar oy birliği ile alındı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tüm meclis üyelerine, oturumu izleyenlere, basına ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, 2014-2019 döneminde Osmaneli için çok güzel çalışmalar yapan ve eserler kazandıran meclis gibi, 2019-2023 döneminde de yeni meclisin birlik ve beraberlik içinde ilçeye değer katmasını diledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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