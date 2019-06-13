Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin
başkanlığında yapıldı.
5 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında tüm kararlar oy birliği ile alındı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tüm meclis üyelerine, oturumu izleyenlere, basına ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, 2014-2019 döneminde Osmaneli için çok güzel çalışmalar yapan ve eserler kazandıran meclis gibi, 2019-2023 döneminde de yeni meclisin birlik ve beraberlik içinde ilçeye değer katmasını diledi. - BİLECİK
Kaynak: İHAhaziran
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