Osmaneli Belediyesi Turizm Toplantısına Katıldı

Kaynak: İHA

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen Doğa, Spor, Gençlik ve Alternatif Turizm Toplantısına katıldı.İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Osmaneli Belediyesi Turizm Sorumlusu Süleyman Çakar katıldı. Toplantıyla alakalı açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli turizmde artık yükselen değer. Bir taraftan tarihi konakları, camileri, köprüleri, kilisesi, kalesi, kervansaray gibi birçok tarihi ve kültürel varlığı ile ilgi çekiyor. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri ile sağlık turizminde ayrı bir değer oldu. Spor Organizasyonları Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası, satranç turnuvası, kick boks turnuvası, tekvando turnuvaları, kadın futbolu zafer kupası organizasyonları ile Osmaneli Spor'da da turizmde bir değer oldu. Sahip olduğu 21 doğa yürüyüş parkuru ile de turizmde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Osmaneli artık alternatif turizmde de büyük değer olmaya ve ilgi çekmeye devam ediyor. Bugün TÜRSAB tarafından düzenlenen 'Doğa, Spor, Gençlik ve Alternatif Turizm' konulu etkinliğe Turizm Sorumlumuz Süleyman Çakar katıldı. Son derece verimli geçen etkinlik sonrası ilçemize ziyaretçi sayısının artmasını bekliyoruz" dedi. - BİLECİK