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Osmaneli Belediyesi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sürekli Eğitim Merkezlerinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

15.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26
Osmaneli Belediyesi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sürekli Eğitim Merkezlerinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi Korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen salgınla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yani sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla da takdir toplayan ekipler, şimdi de sürekli eğitim Merkezlerinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile ürettiği maskeleri esnaf ve vatandaşlara dağıtıyor. Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatlarıyla çalışmalara hız veren ekipler, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler tarafından dezenfekte edilen sürekli eğitim Merkezlerinde maske üretimine başlamıştı. Seri bir şekilde üretimin devam ettiği merkezde, üretilen maskeler, belediye personeli tarından oluşturulan ekiple birlikte dağıtımına Belediye yanında bulunan korona virüs(kovid-19) ile mücadele ofisinde devam ediliyor.

İş yerleri başta olmak üzere dışarı çıkmaları gereken vatandaşlara dağıtılan maskelerin ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm vatandaşlara dağıtılacağı belirten Başkan Şahin Hummalı bir şekilde üretimin sürdüğü merkez, 7/24 çalışma prensibine uygun vardiyalı bir şekilde çalışma yürütüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Güncel
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