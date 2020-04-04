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Osmaneli Belediyesi yöresel ürün çeşitlerine üç yeni ürün daha kattı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yöresel ürün çeşitlerine üç yeni ürün daha katılarak, ürün sayısı 30'a çıktı.

04.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:35
Osmaneli Belediyesi yöresel ürün çeşitlerine üç yeni ürün daha kattı
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde yöresel ürün çeşitlerine üç yeni ürün daha katılarak, ürün sayısı 30'a çıktı.

Osmaneli Belediyesi'nin Hisarcık ve Beşevler köylerinde kurduğu Yöresel Ürün Üretim Tesislerini büyütmeye devam ediyor. Salca, sebze-meyve kurutma, hamurdan ürünler, ayva lokumu, nar lokumu, meyve suyu gibi ürün çeşitlerinin yanına ayva reçeli, ayva marmelatı, ayva püresini yöresel ürünler listesine ekledi.

"Ayva reçeli, ayva marmelatı, ayva püresini listeye ekledik"

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yöresel ürün çeşitlerine üç yeni ürün daha katıklarını anlatarak, "Son derece şifalı olan ve sindirim sistemine insana rahatlık veren sakinleştirici ve doğal enerji verici, gücü arttırıcı, cilde olumlu katkı sağlayan gibi bir çok şifa veren doğal ürünlerimiz içinde önemli yer tutan, Evliya Celebinin Seyahatnamesine konu olan ayva ve ayvadan ürettiğimiz ürünleri Türkiye 'nin her yerine Tarım Kredi Kooperatifi ile birlikte iletiyoruz. Bu kapsamda ayva reçeli, ayva marmelatı, ayva püresini yöresel ürünler listesine ekledik. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile ticareti iyice geliştirerek yüklü teslimatlar yapan belediyemiz yine pazar payını yükselmek için ürün çeşitliliğini sürekli arttırmaya çalışıyor. Yeni makine siparişlerinin verilmesiyle üretim kapasitesinde büyük artış olacak belediyemiz çiftçimize destek olmaya devam ediyor. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Güncel
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