Haberler » Güncel » Osmaneli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi - Haber

Osmaneli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlediOsmaneli Hükumet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr.

10.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:04Osmaneli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi
'in ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi

Osmaneli Hükumet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşuyla başladı. Saat 9'u 5 gösterdiğinde ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hükumet Konağı önünde düzenlenen törenin sona ermesinin ardından program Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulun salonunda Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla devam etti. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hamza Kaan Eroğlu bir konuşma yaptı.

Eroğlu, "Milletimiz için 10 Kasım bir yas günü olduğu kadar Türkiye cumhuriyetiyle yaşayacak olan Atatürk'ü anma ve anlama günüdür. O'nu anıyor ve anlamaya çalışıyoruz. Anlamamız gereken en değerli nokta da Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği cumhuriyete yön veren kurucu ilkelerdir. Savaş sonrası yaptığı inkılaplarla, bir yandan genç Türkiye'nin oturması gerektiği temelleri gerçekleştirmiş, bir yandan da ülkemizin modem ülkeler seviyesine çıkması için milletiyle birlikte, ondan aldığı güçle büyük bir enerji harcamıştır. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir, buna hiç şüphe yoktur" dedi.

Programda daha sonra gelen misafirlere slayt gösterisi yapılarak Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Atatürk'ün sevdiği türkülerin öğrenciler tarafından seslendirilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:21 Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
15:21 Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı
15:21 Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak
15:20 Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:22:43