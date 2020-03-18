Osmaneli 'de Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü kutlandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.
18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:54
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü dolayısıyla sade bir tören düzenlendi.
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun polis ve asker katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun polis ve asker katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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