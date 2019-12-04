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Osmaneli'de ekipler kara yolunda dinlenme ve park alanlarını temizledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ve karayolları ekipleri İstanbul-Antalya D 650 kara yolunda temizlik çalışması yaptı.

04.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:32Osmaneli'de ekipler kara yolunda dinlenme ve park alanlarını temizledi
Bilecik'in ilçesinde jandarma ve karayolları ekipleri İstanbul- D 650 kara yolunda temizlik çalışması yaptı.
Türkiye'nin en yoğun kullanılan yollarından biri olan İstanbul-Antalya D 650 kara yolunun geçtiği Osmaneli ilçesinde, İlçe Komutanlığı ekipleri ve Bilecik Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler üst geçitlerde, park ve dinlenme noktalarında bulunan çöp ve odun parçalarını topladı.
Yaklaşık 9 kilometrelik alanda geniş çaplı temizlik çalışması yapan görevliler, 2 kamyon çöp topladı.

Osmaneli, İstanbul, Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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