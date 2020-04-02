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Osmaneli'de jandarmanın koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimleri sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.

02.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:34
Osmaneli'de jandarmanın koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimleri sürüyor
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.
Bilecik Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde bulunan kontrol noktalarında araçlar durduruluyor.
Araçlarda 65 yaş ve üstü kişi olup olmadığı, toplu taşıma araçlarının da kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol ediliyor. Ayrıca, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da çalışmaları yakından takip ediyor. Kontrol noktalarını inceleyen Uzun, ekiplere kolaylık diledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik Valiliği, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Güncel
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