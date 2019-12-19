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Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:11Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi
'in ilçesinde yaşayan ve Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Osmaneli Kaymakamlığında düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler Celal Talip ve Rafet Çak ile Recai Özbey adına eşi Perihan Özbey'e madalya ve beratları verildi.
Yavuz, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gösterdikleri kahramanlık mücadelesiyle gazi olan gazilerimizin ve yakınlarının madalya ve berat belgelerini onur ve gururla takdim ediyoruz. Vatanımıza fedakarca hizmet eden gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile ülkemizde ve sınırlarımız dışında, ülkemizin bekası adına canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum."

Hatice Çarpar, Osmaneli, Bilecik, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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