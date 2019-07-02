Osmaneli'de trafik kazası: 3 yaralı

Osmaneli ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dörtyol Kavşağı'nda, Ankara Caddesi'nden İstanbul istikametine giden Mıktat Y. (64) idaresindeki 16 R 2237 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nden gelen Hüner İ. (38) yönetimindeki 16 BNR 09 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mıktat Y. ve aynı araçta bulunan Perihan Y. (61) ile Azra K. (12) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA