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Osmaneli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

07.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:57 Osmaneli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde içtiği ve aynı zamanda sattığı iddia edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. takibe alındı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonuncunda zanlıların ikametlerine ve araçlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda içime ve satıma hazır vaziyette uyuşturucu madde ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı idea edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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