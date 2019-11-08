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Osmaneli 'de uyuşturucu operasyonun da yakalanan 4 kişiden 3 ü tutuklandı

Osmaneli 'de uyuşturucu operasyonun da yakalanan 4 kişiden 3 ü tutuklandıBİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

08.11.2019 22:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:49
'de uyuşturucu operasyonun da yakalanan 4 kişiden 3 ü tutuklandı
BİLECİK - 'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde içtiği ve aynı zamanda sattığı iddia edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. takibe alındı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonuncunda zanlıların ikametlerine ve araçlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda içime ve satıma hazır vaziyette uyuşturucu madde ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı idea edilen İ.A., Ö.G., N.Ç. ve İ.T. gözaltına alınan şahıslar Emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Osmaneli adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.A, Ö.G, N.Ç. tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine gönderilirken, İ.T.'nin ise mahkemedeki işlemleri devam ediyor.
Osmaneli 'de uyuşturucu operasyonun da yakalanan 4 kişiden 3 ü tutuklandı

Osmaneli, Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA


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