20.06.2019 17:32
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Osmaneli'den ipek üretimi atağı

Osmaneli

Osmanlı döneminde üç ipek fabrikası bulunan Bilecik'in Osmaneli ilçesi tekrar eski günlerine dönmeyi planlıyor.

Osmanlı döneminde üç ipek fabrikası bulunan Bilecik'in Osmaneli ilçesi tekrar eski günlerine dönmeyi planlıyor.

Osmaneli'ne bağlı Günören Köyü'nde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in girişimleri sonucunda yeniden ipek böceği yetiştiriciliği hayat bulurken ilçe Osmanlı dönemindeki gibi ipeğe yön vermek istiyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli bundan yaklaşık 40 yıl önce ipek üretim merkeziydi. Osmanlı döneminde 3 ipek fabrikasının bulunduğu ilçemizde, kalan tek fabrikada kapanınca ipek böcekçiliği sona ermişti. Çin ile ipek üretiminde rekabet edemeyişimiz ilçemizde halkımızın en büyük kazanç kapısı olan ipekçiliğin sonu olmuştu. Romalılar döneminden kalan Lefke bezini tekrar üretmeye başlayan belediyemiz şimdide ipek üretimi için harekete geçti. Doğal ürünlerin prim yaptığı günümüzde ipekçilikte yöresel ürünümüz olarak öne çıkacak. Günüören Köyümüzde desteklediğimiz ipek üretimi ile başlayan çalışma ile önümüzdeki günlerde daha artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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