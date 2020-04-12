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Osmaneli halkı gönüllü olarak virüs ile mücadele ediyor

Osmaneli halkı gönüllü olarak virüs ile mücadele ediyor Kimisi traktörü, kimisi ilaçlama makinesi, kimisi de iş gücü ile Korona virüs Covid-19 mücadele ediyor Traktörü ve arkasında bulunan ilaçlama tankı ile mücadeleye katılan Düzmece Köyü'nden Ramazan Kaba;

12.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:01
Osmaneli halkı gönüllü olarak virüs ile mücadele ediyor
Kimisi traktörü, kimisi ilaçlama makinesi, kimisi de iş gücü ile Korona virüs Covid-19 mücadele ediyor
Traktörü ve arkasında bulunan ilaçlama tankı ile mücadeleye katılan Düzmece Köyü'nden Ramazan Kaba;
"Başkanımız çağrı yaptı biz de geldik"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin;
"Mücadele sırasında yorulan veya virüsten etkilenin personelimiz yerine halkımızdan çok büyük destek alıyoruz"
"Birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli Korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz"
BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki yaşayan vatandaşlar topyekun korona virüs ile mücadele ederken, kimisi traktörü, kimisi ilaçlama makinesi, kimisi gücüyle tamamen gönüllü bir şekilde belediyenin himayesi altında çalışıyor.
Belediyenin korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ekibine traktörü ile gönüllü olarak katılan başta Ramazan Kaba ve diğer gönüllüler ilaçlama yapmaya başladı. Çalışmalar kapsamında traktörü ile gelen traktörü ile, ilaçlama makinesi ile gelen makinesiyle, hiç bir şeyi olmayanlar ise belediyenin tedarik ettiği ekipmanlarla korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe sokaklarını dezenfekteye çıkıyor.

"Başkanımız çağrı yaptı biz de geldik"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in bir çağrısı üzerine traktörü ve arkasında bulunan ilaçlama tankı ile geldiğini anlatan ilçeye bağlı Düzmece Köyü'nden Ramazan Kaba, "Bu kötü günlerde Osmaneli'ne ilaçlama yapalım dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' yolundan çıkarak Osmaneli'nde güzel dezenfekte yaptık. Giremediğimiz sokaklar olmuştur, onlar kusura bakmasınlar. Ama yine de biz bu işi yapmaya talibiz. Hiçbir menfaatimiz yok" dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli Korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz"
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, ilçede Covid-19'la mücadele konusunda vatandaştan büyük destek aldıklarını anlatarak, "Tabi zaman zaman temizlik personelimizde yorgunluk ve bu virüsle etkilenme nedeniyle azalmalar oluyor. Ama halkımızın özellikle bu konuda çok büyük destek alıyoruz. Özellikle Ramazan Kaba kardeşimizden, Orhan Baykal kardeşimiz Mehmet Duman, Murat Çubukçu bizzat traktörleriyle ve araçlarıyla ilaçlama makineleri ile bizlere bu konuda destek oluyorlar. Böylelikle birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli Korona virüse karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Hijyen koşullarının oluşmasını sağlıyoruz, inşallah şu 2 haftalık sürecide iyi bir şekilde geçersek ülkemizin yakın bir dönemde bu illetten kurtulacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Osmaneli halkı gönüllü olarak virüs ile mücadele ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Münür Şahin, Koronavirüs, Osmaneli, Yerel
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