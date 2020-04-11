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Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni Korana virüs karaları

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Naif Yavuz başkanlığında toplandığını ve kurulda Korona virüsle mücadele kapsamında 5 önemli karar alındığı söyledi.

11.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:08
Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni Korana virüs karaları
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Naif Yavuz başkanlığında toplandığını ve kurulda Korona virüsle mücadele kapsamında 5 önemli karar alındığı söyledi.

Toplantı sonrası kurulda yer alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından yapılan açıklamada Korona virüs ile mücadelede önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğu ve bu nedenle kurulda önemli kararlar alındığı söyledi. Başkan Şahin kurulun aldığı karaları açıklayarak, sözlerine şöyle devam etti;

"İzinde olan tüm şirket çalışanlarının, idari izinli olan kamu personelinin karantinada sayılmasına ve evlerinden çıkmamalarına, karantinaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılmasına, ilçemizde cuma günleri kurulmakta olan pazarın Korona virüsle ilgili önlemler çerçevesi içinde ikinci bir emre kadar kurulmamasına karar verilirken, servislerin belediye ve hükümet önünden kalkması yasaklanmıştır. Servisler Dörtyol kavşağı üzerindeki duraktan kalkacaklar ve inişlerde aynı durağın karşısında olacaktır. Market ve kapalı alanlarda çalışanların mutlaka maske ve eldivenle çalışmaları, müşterilerin ve kapalı alanlara girenlerin ise maskeli olması zorunluluktur. Tır ve ağır tonajlı araçlar, kamyonlar şehir içine girişi ve park etmeleri yasaktır. Bu araçlar otogar alanına park edeceklerdir. Otogarda görevli belediye personeli park eden araç sahiplerinin ateşini ölçecek ve kimlik bilgilerini kaydedeceklerdir." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Münür Şahin, Naif Yavuz, Osmaneli, Güncel
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