Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Demirpehlivan'a Veda Yemeği

16 Kasım 2018 Cuma 14:27



16 Kasım 2018 Cuma 14:27

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Yunus Demirpehlivan için veda yemeği düzenlendi.Bilecik İl Jandarma Komutanlığına Atanan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Yunus Demirpehlivan İçin Veda Yemeği Düzenlendi.Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine; Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan Hakim Sait Duran, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Emniyet Müdür vekili Yalçın Avcı, İznik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, Kurum müdürleri sivil toplum başkanları, muhtarlar ve askeri personel katıldı.Yemekte konuşan Belediye Başkanı Şahin, görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmaları nedeni ile İlçe Jandarma Komutanı Demirpehlivan'a teşekkür etti ve hediye takdim etti. Başkan Şahin, "Yunus Demirpehlivan komutanımız vatandaşlarımızın beğenisini kazanmış, arkasında güzel hizmetler bırakmıştır. Kendisini tanımaktan mutluyuz. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.Komutan Demirpehlivan ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu yemeği düzenleyen mesai arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak, Osmaneli halkını tanımak, burada görev yapmak, sonsuz gurur ve mutluluk verici bir şey. Osmaneli insanıyla, yöresiyle, yaşantısıyla farklı olduğunu ve unutulmayacak bir ilçe olduğunu yaşayarak gördük. Bundan sonra rütbem ne olursa olsun Osmaneli'nin bir turizm elçisi olacağımı tüm kalbim ile söylüyorum. Osmaneli her zaman kalbimizin köşesinde yer alacaktır. Ben bir kez daha tüm mesai arkadaşlarıma ve Osmaneli halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hakkımız varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin" dedi. - BİLECİK