Haberler» Spor» Haber

Osmaneli kamp yapacak takımların tercihi oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampı sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir, Altınordu ve birçok U15 alt yapı takımı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamp yapacak.

05.08.2019 10:56 Osmaneli kamp yapacak takımların tercihi oldu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampı sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir, Altınordu ve birçok U15 alt yapı takımı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamp yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak 2014 yılından bu güne spora ve tesisleşmeye büyük yatırımlar yaptık. Çoğu ilde olmayan tesislere sahibiz. Spor tesisi yatırımlarına bu dönemde de devam ediyoruz. Özellikle İstanbul kulüpleri Osmaneli'ni kamp merkezi gibi kabul ettiler. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı kampı sonrası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir, Altınordu ve birçok U15 alt yapı takımı ilçemizde olacak. Şuan ki kamp konuğumuz İstanbul Güngören Güneştepe Spor alt yapı takımı. 1308 Belediye Sporumuzla antrenman maçları yapan takımımıza Osmaneli'ni tercihleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Beşiktaş, Osmaneli, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:08   TSSF Başkanı Şahin Özen: Ülkemizi tekrar altın madalyaya taşıdık, çok mutlu ve gururluyuz
11:08   Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu: Akademisyen bir ligi seçti
11:08   Bursaspor'dan SMS kampanyası
11:00   Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
10:55   Bursaspor Sms kampanyası
10:55   Quaresma yeni sezona hazır
10:54   Lucas Hernández İlk Kadro Seansını Tamamladı