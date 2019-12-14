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Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

14.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:56Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı
Kaymakamı Naif Yavuz, Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesine giden Yavuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ciciler Köyü Muhtarı Ahmet Yılmaz ile görüşen Yavuz, daha sonra burada yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirterek, "Kapanan köy yolumuzu ekiplerin hızlı çalışmaları sonuncunda ulaşıma açtık. Heyelan nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmaması bizleri sevindirdi." diye konuştu.

Osmaneli, Güncel

Kaynak: AA

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