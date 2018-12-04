Osmaneli'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Etkinliği

Osmaneli
Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" etkinlikleri kapsamında engelliler ve aileleri bir araya geldi.
Kaymakam Naif Yavuz
, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler
Tesislerindeki etkinlikte, insanlığa yapılan yatırımın, insanlığa ve engelli vatandaşlara en güzel şekilde sahip çıkmak olduğunu söyledi.
Engelli vatandaşların her alanda yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Yavuz, "Sanatta, sporda ve aklınıza gelen bütün alanlarda engelli vatandaşlarımızın çok ileri derecede yol aldığını hepimiz görmekteyiz. Yeter ki bizler engelli vatandaşlarımızın maddi ve manevi her alanda yanında olalım ve onları destekleyelim." dedi.
Belediye Başkanı Münür Şahin
de her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu anımsatarak, "Yaşantımızın akışı kontrolümüz altında değildir. Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır." diye konuştu.
Etkinlikte, engelli öğrenciler ve aileleri, müzik eşliğinde eğlendi.
Osmaneli,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
04 Aralık 2018 Salı 15:43