Osmaneli'nde '3200 Veli, 3200 Fikir' Projesi Uygulanmaya Başlandı

Osmaneli Milli Eğitim Müdürlüğü
'nce hazırlanan '3200 Veli, 3200 Fikir' projesi uygulanmaya başlandı.
Proje ile; ilçedeki eğitim öğretim çalışmalarında velilerin düşüncelerini alarak eğitim öğretimin daha iyi bir hale getirilmesini sağlamak, velilerin eğitim çalışmalarında daha aktif hale gelmesini sağlayarak, eğitim çalışmalarına velileri daha fazla dahil ederek onların önerilerini almak ve yapılacak çalışmalarda onlardan gelen görüşlere göre farklı çalışmalar yapmak, yeni uygulamalar ile farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.
Uygulamaya konulan projeyle ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci
"İlçemizde bulunan öğrenci velilerimizin eğitim öğretim çalışmaları ve sigara, alkol, tv ve internet gibi bağımlılıklarla ilgili görüş ve önerileri, hazırlanacak bir form ile alınacak. Velilerimizden gelen görüş ve öneriler okul idaresi ve rehber öğretmenler tarafından incelenerek rapor haline getirilecek. Okullardan gelen raporlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde proje yürütme komisyonu tarafından incelenecek ve değerlendirilecek. Uygulanabilir olanlar projelendirilerek gerçekleştirilecektir. Ayrıca uygulanan projelerin fikir sahiplerine teşekkür belgesi ve plaketi verilecektir. Projemizin hayırlı olmasını diler, destek veren velilerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
07 Aralık 2018 Cuma 11:30