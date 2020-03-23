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Osmaneli'nde 65 yaş üstü kişilere ihtiyaçları evlerine götürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Vefa ve Destek Gurubu oluştururken, bu grup 65 yaş üstü kişilere ihtiyaçları evlerine götürüldü.

23.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:48
Osmaneli'nde 65 yaş üstü kişilere ihtiyaçları evlerine götürüldü
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde "Vefa ve Destek Gurubu oluştururken, bu grup 65 yaş üstü kişilere ihtiyaçları evlerine götürüldü.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında "Vefa ve Destek Gurubu" toplantısını yapıldı. Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Etkileri dünya çapında hissedilen Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele kapsamında Osmaneli Kaymakamlığı ile Osmaneli Belediye Başkanlığı işbirliğinde oluşturulan ilçemiz "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısını yaptık. Toplantıda ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmama adına planlama ve kararlar alındı. İlçemizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasının kararı ile ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen Kaymakamlığımız Belediye Başkanlığımız ile 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmesinin kararları alınmıştır. Osmaneli Belediyesi olarak oluşturduğumuz "Korona virüs Kriz Masası" için 110 acil çağrı merkezimiz, belediyemizin 0228 4614131 nolu telefonu arayabilirsiniz. Belediyemiz 24 saat Korona virüs tehdidi için hizmetinizdeyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel

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