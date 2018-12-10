Osmaneli'nde Alt Yapı Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi tarafından otogar, otel, hal binası, hal idari binası ve akaryakıt istasyonu
yatırımında alt yapı ve çevre düzenlemesi başladı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Osmaneli için tek düşüncemiz zamanı yatırımla, hizmetle tamamlamak. Bu güzel kente, bu tarihi mekana hizmet etmeyi Allah nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Osmaneli kimsenin tahmin bile edemeyeceği çizgiye 2023 yılında erişecek. Osmaneli birlik ve beraberlik içinde hedeflerine Allah izin verdiği ve nasip ettiği sürece ulaşacak. Bugün devam eden yatırımlarımızda son durumları gözden geçirdik" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik,Osmaneli
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:03