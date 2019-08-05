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Osmaneli'nde alüminyum fabrikasının temelleri atıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösterecek olan alüminyum fabrikasının temeli atıldı.

05.08.2019 11:26 Osmaneli'nde alüminyum fabrikasının temelleri atıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösterecek olan alüminyum fabrikasının temeli atıldı.

Temel atma töreni sonrası bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni yapılacak olan alüminyum fabrikasının ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Şahin, "Osmaneli'ni sanayileşme ile büyütmek hedefine ulaşmak için tüm siyasi partilerimizle, tüm meclis üyelerimizle, kaymakamımız ve kamu, özel sektör yöneticilerimiz ve de belediyemiz yöneticileri ile birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizle oluşturduğumuz Osmaneli milliyetçiliği sonuçlarını göstermeye başladı. İlçemize bolluk ve bereket geldi. Osmaneli her alanda yükselişe geçti. Osmaneli'ne yatırım yapan alüminyum fabrikasının değerli ortaklarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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